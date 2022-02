Ausblick: Matrix Service zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Matrix Service wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,260 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,25 Prozent auf 174,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Matrix Service noch 167,5 Millionen USD umgesetzt.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,800 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 744,8 Millionen USD, gegenüber 673,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at