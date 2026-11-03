Ausblick: Matson legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Matson wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Matson im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,27 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,24 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Matson im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 880,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,27 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,46 USD, gegenüber 13,81 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 3,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,34 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net