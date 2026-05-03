Ausblick: Matson mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Matson wird am 04.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,61 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Matson 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 777,6 Millionen USD – ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Matson 782,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,43 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 13,81 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at