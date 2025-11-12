Matsumotokiyoshi Holdings Aktie

Matsumotokiyoshi Holdings

WKN DE: A0M1LF / ISIN: JP3869010003

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Matsumotokiyoshi legt Quartalsergebnis vor

Matsumotokiyoshi wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 32,80 JPY. Im Vorjahresquartal waren 32,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 265,98 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 274,03 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 146,16 JPY, während im vorherigen Jahr noch 133,85 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.105,98 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.061,63 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd 2 991,00 0,03% Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

