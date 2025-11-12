Ausblick: Matsumotokiyoshi legt Quartalsergebnis vor

Matsumotokiyoshi wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 32,80 JPY. Im Vorjahresquartal waren 32,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 265,98 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 274,03 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 146,16 JPY, während im vorherigen Jahr noch 133,85 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.105,98 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.061,63 Milliarden JPY waren.

