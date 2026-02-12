Ausblick: Matsumotokiyoshi präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Matsumotokiyoshi äußert sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 42,35 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Matsumotokiyoshi noch ein Gewinn pro Aktie von 40,13 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Matsumotokiyoshi in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 288,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 275,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 144,89 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 133,85 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 1.112,73 Milliarden JPY, gegenüber 1.061,63 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at