Matsumotokiyoshi Holdings Aktie

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WKN DE: A0M1LF / ISIN: JP3869010003

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Matsumotokiyoshi stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Matsumotokiyoshi stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 36,13 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Matsumotokiyoshi 32,30 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Matsumotokiyoshi in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 290,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 273,64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 152,57 JPY aus. Im Vorjahr waren 139,94 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1.170,27 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.117,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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