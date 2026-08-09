Matsumotokiyoshi Holdings Aktie
WKN DE: A0M1LF / ISIN: JP3869010003
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Matsumotokiyoshi stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Matsumotokiyoshi stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 36,13 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Matsumotokiyoshi 32,30 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Matsumotokiyoshi in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 290,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 273,64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 152,57 JPY aus. Im Vorjahr waren 139,94 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1.170,27 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.117,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd
|
07:01
|Ausblick: Matsumotokiyoshi stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Matsumotokiyoshi legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Matsumotokiyoshi präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd
|2 489,50
|1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.