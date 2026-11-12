Ausblick: Matsumotokiyoshi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Matsumotokiyoshi veröffentlicht am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Matsumotokiyoshi für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 34,12 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 34,12 JPY auf dem gleichen Niveau gelegen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 275,45 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Matsumotokiyoshi für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 291,18 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 153,62 JPY im Vergleich zu 139,94 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1.169,88 Milliarden JPY, gegenüber 1.117,44 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net