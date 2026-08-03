Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
|Experten-Erwartungen
|
03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mattel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mattel wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,040 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mattel für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,10 Milliarden USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,24 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,68 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,35 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mattel Inc.
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Mattel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Mattel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Mattel-Aktie verliert nach Zahlenvorlage mehr als ein Viertel an Börsenwert (dpa-AFX)
|
11.02.26