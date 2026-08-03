Ausblick: Mattel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Mattel-Bilanz.

Mattel wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,040 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mattel für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,10 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,32 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,24 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,68 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,35 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at