Ausblick: Mattel präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mattel wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

Mattel stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,937 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mattel ein EPS von 0,880 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,84 Milliarden USD gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,68 Milliarden USD, gegenüber 5,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net