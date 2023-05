Ausblick: Matterport A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Matterport A präsentiert in der am 09.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Matterport A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,097 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,100 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 35,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 23,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Matterport A einen Umsatz von 28,5 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,343 USD je Aktie, gegenüber -0,410 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 159,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 136,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at