Ausblick: Matterport A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Matterport A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,137 USD. Das entspräche einem Verlust von 585,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,020 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 27,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,488 USD je Aktie, gegenüber -0,230 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 129,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 111,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at