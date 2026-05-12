Mattr Aktie
WKN DE: A3E4PU / ISIN: CA57722Y1025
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mattr öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mattr wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,060 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,840 CAD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mattr in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 304,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 320,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,542 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 0,750 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,26 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,27 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mattr Corp Registered Shs
|
12.05.26
|Ausblick: Mattr öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Mattr verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Mattr legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Mattr präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Mattr Corp Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Mattr Corp Registered Shs
|6,10
|5,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.