Ausblick: Mattr öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mattr wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,060 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,840 CAD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mattr in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 304,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 320,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,542 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 0,750 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,26 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,27 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at