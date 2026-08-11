Mattr Aktie
WKN DE: A3E4PU / ISIN: CA57722Y1025
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mattr öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mattr wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,388 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,32 Prozent auf 376,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Mattr noch 321,0 Millionen CAD umgesetzt.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,913 CAD, gegenüber 0,750 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,38 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,27 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
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