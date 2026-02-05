Ausblick: Maven Wireless Sweden Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Maven Wireless Sweden Registered lädt am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Maven Wireless Sweden Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,100 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 1,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 45,9 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 45,2 Millionen SEK aus.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -0,180 SEK je Aktie, gegenüber 0,000 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 198,0 Millionen SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 188,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at