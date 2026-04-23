Maven Wireless Sweden AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CR6W / ISIN: SE0015961180
|
23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Maven Wireless Sweden Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Maven Wireless Sweden Registered wird sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass Maven Wireless Sweden Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,100 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Maven Wireless Sweden Registered nach der Prognose von 1 Analyst 36,2 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 25,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,9 Millionen SEK umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,130 SEK im Vergleich zu -0,280 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 183,0 Millionen SEK, gegenüber 183,0 Millionen SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Maven Wireless Sweden AB Registered Shs
|
23.04.26
|Ausblick: Maven Wireless Sweden Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Maven Wireless Sweden Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: Maven Wireless Sweden Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Maven Wireless Sweden Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)