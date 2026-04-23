Ausblick: Maven Wireless Sweden Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Maven Wireless Sweden Registered wird sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Maven Wireless Sweden Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,100 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Maven Wireless Sweden Registered nach der Prognose von 1 Analyst 36,2 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 25,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,9 Millionen SEK umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,130 SEK im Vergleich zu -0,280 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 183,0 Millionen SEK, gegenüber 183,0 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at