Maven Wireless Sweden AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CR6W / ISIN: SE0015961180

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15.10.2026 07:01:06

Ausblick: Maven Wireless Sweden Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Maven Wireless Sweden Registered wird am 16.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,050 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 21,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 31,4 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 38,1 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,230 SEK, gegenüber -0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 172,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 183,0 Millionen SEK generiert wurden.

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