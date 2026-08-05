Ausblick: Max Healthcare Institute informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Max Healthcare Institute lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,07 INR aus. Im letzten Jahr hatte Max Healthcare Institute einen Gewinn von 3,17 INR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 27,49 Milliarden INR – ein Plus von 35,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Max Healthcare Institute 20,28 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 19,82 INR, gegenüber 14,83 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 25 Analysten durchschnittlich 119,90 Milliarden INR im Vergleich zu 83,50 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at