Ausblick: Max Healthcare Institute mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Max Healthcare Institute lässt sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Max Healthcare Institute die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,07 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Max Healthcare Institute 3,17 INR je Aktie erwirtschaftet.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 35,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 20,28 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,49 Milliarden INR aus.

26 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,82 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 14,83 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 119,90 Milliarden INR, gegenüber 83,50 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at