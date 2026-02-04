Max Healthcare Institute Aktie
WKN DE: A2QBU0 / ISIN: INE027H01010
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Max Healthcare Institute stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Max Healthcare Institute veröffentlicht am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,95 INR gegenüber 2,46 INR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 25,31 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Max Healthcare Institute einen Umsatz von 18,68 Milliarden INR eingefahren.
Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 17,46 INR je Aktie, gegenüber 11,07 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 106,10 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 70,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
