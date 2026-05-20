Max Healthcare Institute Aktie
WKN DE: A2QBU0 / ISIN: INE027H01010
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20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Max Healthcare Institute verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Max Healthcare Institute lässt sich am 21.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Max Healthcare Institute die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,16 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Max Healthcare Institute noch 3,28 INR je Aktie eingenommen.
14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 26,21 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 37,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 19,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,03 INR, gegenüber 11,07 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 101,35 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 70,07 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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