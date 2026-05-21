Ausblick: Max Ventures and Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Max Ventures and Industries wird am 22.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,400 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Max Ventures and Industries ein EPS von 0,900 INR je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 0,90 Prozent auf 780,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 773,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,27 INR, gegenüber 1,70 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,15 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,60 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at