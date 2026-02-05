Max Ventures and Industries Aktie

WKN DE: A2AHQW / ISIN: INE154U01015

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Max Ventures and Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Max Ventures and Industries stellt am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,400 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Max Ventures and Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Max Ventures and Industries 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 606,0 Millionen INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 15,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Max Ventures and Industries 718,9 Millionen INR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,400 INR im Vergleich zu 1,70 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 2,20 Milliarden INR, gegenüber 1,60 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Max Ventures and Industries Ltd

Analysen zu Max Ventures and Industries Ltd

