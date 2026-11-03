Max Ventures and Industries Aktie
WKN DE: A2AHQW / ISIN: INE154U01015
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Max Ventures and Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Max Ventures and Industries wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,800 INR gegenüber 0,490 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 16,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 623,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 746,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,233 INR im Vergleich zu 0,970 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden INR, gegenüber 2,75 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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