MaxCyte Aktie
WKN DE: A2AGVE / ISIN: US57777K1060
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: MaxCyte präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MaxCyte stellt am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,090 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 23,50 Prozent auf 6,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MaxCyte noch 8,5 Millionen USD umgesetzt.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,271 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 31,1 Millionen USD, gegenüber 33,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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