MaxCyte Aktie
WKN DE: A2AGVE / ISIN: US57777K1060
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: MaxCyte stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
MaxCyte äußert sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass MaxCyte für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,076 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,3 Millionen USD – ein Minus von 29,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MaxCyte 10,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,268 USD, gegenüber -0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 30,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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