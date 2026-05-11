Ausblick: MaxCyte stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MaxCyte äußert sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass MaxCyte für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,076 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,3 Millionen USD – ein Minus von 29,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MaxCyte 10,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,268 USD, gegenüber -0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 30,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at