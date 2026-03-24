Ausblick: MaxCyte zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MaxCyte wird am 24.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,076 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 24,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll MaxCyte 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MaxCyte 8,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,392 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 35,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 38,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at