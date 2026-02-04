Ausblick: Maximus stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maximus wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,82 USD. Dies würde einem Zuwachs von 163,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Maximus 0,690 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,37 Milliarden USD gegenüber 1,40 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,17 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,51 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 5,47 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

