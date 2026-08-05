Ausblick: Maximus stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Maximus öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,21 USD aus. Im letzten Jahr hatte Maximus einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,33 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,44 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,51 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,30 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,43 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at