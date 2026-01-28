MaxLinea a Aktie

MaxLinea a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RM07 / ISIN: US57776J1007

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: MaxLinear A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MaxLinear A präsentiert am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,179 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MaxLinear A ein EPS von -0,680 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 134,8 Millionen USD – ein Plus von 46,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MaxLinear A 92,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,288 USD aus, während im Fiskalvorjahr -2,930 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 466,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 360,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

