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WKN DE: A0RM07 / ISIN: US57776J1007

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: MaxLinear A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MaxLinear A gibt am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,558 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte MaxLinear A -0,520 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll MaxLinear A 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 215,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 70,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MaxLinear A 126,5 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,580 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 738,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 467,6 Millionen USD waren.

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