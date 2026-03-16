Ausblick: Mayr-Melnhof Karton vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mayr-Melnhof Karton wird am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -3,900 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 962,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 4,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden EUR in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 5,41 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,96 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 4,08 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at