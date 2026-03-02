Mayville Engineering Company Aktie
Ausblick: Mayville Engineering Company gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mayville Engineering Company präsentiert am 03.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,075 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 133,6 Millionen USD – ein Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mayville Engineering Company 121,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,117 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,24 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 545,8 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 581,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
