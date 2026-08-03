Mayville Engineering Company Aktie
WKN DE: A2PH3K / ISIN: US5786051079
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mayville Engineering Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mayville Engineering Company lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,051 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,80 Prozent auf 150,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Mayville Engineering Company noch 132,3 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,253 USD im Vergleich zu -0,400 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 611,3 Millionen USD, gegenüber 546,5 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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