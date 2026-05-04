Mayville Engineering Company Aktie

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WKN DE: A2PH3K / ISIN: US5786051079

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Mayville Engineering Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mayville Engineering Company wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,236 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mayville Engineering Company nach den Prognosen von 5 Analysten 139,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 135,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,119 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,400 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 598,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 546,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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