Mayville Engineering Company Aktie
WKN DE: A2PH3K / ISIN: US5786051079
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Mayville Engineering Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Mayville Engineering Company wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,236 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Mayville Engineering Company nach den Prognosen von 5 Analysten 139,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 135,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,119 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,400 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 598,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 546,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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