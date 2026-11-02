Mayville Engineering Company Aktie
WKN DE: A2PH3K / ISIN: US5786051079
|
02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Mayville Engineering Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Mayville Engineering Company wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,117 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,39 Prozent auf 165,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,259 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 636,1 Millionen USD, gegenüber 546,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mayville Engineering Company Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Mayville Engineering Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Mayville Engineering Company stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Mayville Engineering Company vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mayville Engineering Company Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Mayville Engineering Company Inc Registered Shs
|13,30
|-0,75%