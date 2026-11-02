Mayville Engineering Company Aktie

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WKN DE: A2PH3K / ISIN: US5786051079

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mayville Engineering Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mayville Engineering Company wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,117 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,39 Prozent auf 165,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,259 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 636,1 Millionen USD, gegenüber 546,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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