Mazagon Dock Shipbuilders Aktie
WKN DE: A40Z0Y / ISIN: INE249Z01020
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Mazagon Dock Shipbuilders gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mazagon Dock Shipbuilders präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 15,40 INR. Im Vorjahresquartal waren 11,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 28,55 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,26 Milliarden INR in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 68,57 INR je Aktie, gegenüber 64,04 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 139,71 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 130,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mazagon Dock Shipbuilders Limited Registered Shs
|
29.07.26
|Ausblick: Mazagon Dock Shipbuilders gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.04.26
|Ausblick: Mazagon Dock Shipbuilders zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Mazagon Dock Shipbuilders mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)