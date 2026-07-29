Ausblick: Mazagon Dock Shipbuilders gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mazagon Dock Shipbuilders präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 15,40 INR. Im Vorjahresquartal waren 11,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 28,55 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,26 Milliarden INR in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 68,57 INR je Aktie, gegenüber 64,04 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 139,71 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 130,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at