Mazagon Dock Shipbuilders Aktie

WKN DE: A40Z0Y / ISIN: INE249Z01020

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mazagon Dock Shipbuilders mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mazagon Dock Shipbuilders wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 17,95 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 20,01 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 33,46 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 31,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 68,42 INR, gegenüber 59,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 131,89 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 114,32 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Mazagon Dock Shipbuilders Limited Registered Shs 2 400,65 -1,28%

