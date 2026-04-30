Mazagon Dock Shipbuilders Aktie

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WKN DE: A40Z0Y / ISIN: INE249Z01020

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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: Mazagon Dock Shipbuilders zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mazagon Dock Shipbuilders stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,40 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mazagon Dock Shipbuilders noch 8,06 INR je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 35,90 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 13,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,74 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 63,72 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 59,83 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 128,42 Milliarden INR, gegenüber 114,32 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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