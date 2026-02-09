Mazda Motor Aktie

Mazda Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854131 / ISIN: JP3868400007

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mazda Motor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mazda Motor gibt am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mazda Motor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 29,29 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 87,65 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,16 Prozent auf 1.215,67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Mazda Motor noch 1.295,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 36,57 JPY, gegenüber 181,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 4.865,19 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5.018,89 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Mazda Motor Corp.

Analysen zu Mazda Motor Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Mazda Motor Corp. 6,52 -4,60% Mazda Motor Corp.

