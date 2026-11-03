MBIA Aktie
WKN: 874020 / ISIN: US55262C1009
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: MBIA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MBIA wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass MBIA im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,105 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,170 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MBIA in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 62,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 15,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,423 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,580 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 22,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 80,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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