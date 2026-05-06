Ausblick: MBIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MBIA lädt am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,155 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,8 Millionen USD gegenüber 14,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 58,57 Prozent.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,423 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,580 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 21,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 80,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at