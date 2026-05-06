MBIA Aktie
WKN: 874020 / ISIN: US55262C1009
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: MBIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MBIA lädt am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,155 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,8 Millionen USD gegenüber 14,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 58,57 Prozent.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,423 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,580 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 21,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 80,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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