MBIA Aktie

MBIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874020 / ISIN: US55262C1009

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: MBIA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MBIA wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,100 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 90,57 Prozent erhöht. Damals waren -1,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 84,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,253 USD, gegenüber -9,430 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 24,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 42,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

MBIA Inc. 5,15 0,00%

