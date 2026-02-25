MBIA Aktie
Ausblick: MBIA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MBIA wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,100 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 90,57 Prozent erhöht. Damals waren -1,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 84,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,253 USD, gegenüber -9,430 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 24,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 42,0 Millionen USD generiert wurden.
