Ausblick: MBIA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MBIA wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,125 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MBIA noch -1,120 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,8 Millionen USD – ein Minus von 75,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MBIA 23,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,416 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -3,580 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 21,9 Millionen USD, gegenüber 80,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at