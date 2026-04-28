Mc Grath Rent CorpShs Aktie
WKN: 919322 / ISIN: US5805891091
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Mc Grath Rent präsentiert Quartalsergebnisse
Mc Grath Rent präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,11 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,48 Prozent verringert. Damals waren 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Mc Grath Rent nach den Prognosen von 4 Analysten 198,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 195,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,48 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,35 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 966,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 944,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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