Mc Grath Rent CorpShs Aktie

Mc Grath Rent CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919322 / ISIN: US5805891091

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mc Grath Rent zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mc Grath Rent veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Mc Grath Rent im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 254,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 243,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,34 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,04 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 9,43 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 941,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 910,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

