Ausblick: Mc Grath Rent zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mc Grath Rent wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,47 USD je Aktie gegenüber 1,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Mc Grath Rent nach den Prognosen von 4 Analysten 236,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 235,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,35 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 966,5 Millionen USD, gegenüber 944,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at