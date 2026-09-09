MCBC Holdings Aktie

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WKN DE: A2N9VT / ISIN: US57637H1032

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09.09.2026 07:01:06

Ausblick: MCBC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MCBC lädt am 10.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,622 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,01 Prozent auf 93,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD im Vergleich zu 0,430 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 312,0 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 284,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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