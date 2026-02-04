MCBC Holdings Aktie
WKN DE: A2N9VT / ISIN: US57637H1032
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: MCBC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
MCBC wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,165 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MCBC noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 USD in den Büchern gestanden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 69,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 63,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 303,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 284,2 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu MCBC Holdings Inc Registered Shs
