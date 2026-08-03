McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Analysten vor Bilanz 03.08.2026 07:01:06

Ausblick: McDonalds öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: McDonalds öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Was Experten von der McDonalds-Bilanz erwarten.

McDonalds äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

27 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,32 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

25 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,13 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,84 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 31 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,90 USD im Vergleich zu 11,95 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 30 Analysten durchschnittlich bei 28,39 Milliarden USD, gegenüber 26,89 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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