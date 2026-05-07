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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Analysen im Fokus 07.05.2026 12:01:00

Ausblick: McDonalds veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: McDonalds veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die McDonalds-Bilanz.

McDonalds wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 31 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,74 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 2,60 USD je Aktie eingenommen.

27 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,96 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,47 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 35 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,95 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt von insgesamt 28,71 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 26,89 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com,PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images

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